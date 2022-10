Lotte Kopecky wordt gehuldigd in woonplaats Assenede op 28 oktober

Gisteren op het WK baanwielrennen won Lotte Kopecky nog de gouden medaille, en binnen 2 weken wordt ze gehuldigd in haar woonplaats Assenede. Al was de gemeente al veel langer van plan om haar te huldigen. "We waren al een tijdje op zoek naar een datum, maar Lotte Kopecky heeft een drukke agenda", lacht schepen van Sport Chantal Bobelijn (Samenplus). "We zijn blij dat ze even tijd maakt voor ons."