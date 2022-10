Bedrijf Futech uit Tessenderlo, zaakvoeders en keurders veroordeeld tot boetes en celstraffen met uitstel voor zonnepanelenfraude

Tot 31 juli 2012 kregen eigenaars die zonnepanelen plaatsten gunstigere tarieven dan eigenaars die dat vanaf 1 augustus 2012 deden. Het gaat om een verschil van 120 euro per duizend kilowatt en 10 jaar langer bij de gunstige tarieven. Het bedrijf Futech uit Tessenderlo zag mogelijkheden in dat systeem en pleegde fraude om de gunstige groenestroomcertificaten te krijgen. Hiervoor maakte het bedrijf gebruik van vervalste keuringsattesten. Opvallend is dat de voordelen uit de certificaten allemaal naar Futech zelf gingen, omdat de fraude gebeurde bij zonnepanelen die via een opstalrecht op gebouwen van anderen geplaatst werden.