Batterij van elektrische fiets vat vuur in garage van woning in Geel, hoewel die niet aan het opladen was

Kort voor 5 uur vanochtend is brand ontstaan in de garage van een woning aan de Pierenstraat in Geel. "Toen we ter plaatse kwamen, zagen we dat er rook uit de inpandige garage kwam", zegt Eric Geerinckx van de Brandweer zone Kempen. "Het was al snel duidelijk dat de brand was ontstaan aan de fietsbatterij. De garage doet dienst als fietsatelier, met een 20-tal fietsen."