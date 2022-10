Vuilniswagen zorgt voor kilometerslang oliespoor in Ieper: "Zeer glad op de weg"

"Het is heel belangrijk dat het oliespoor opgeruimd wordt", zegt Vandekerkhove. "Zo'n oliespoor is heel glad en voor het milieu is het niet goed wanneer de olie in het water terechtkomt. Het product dat wij gebruiken, neutraliseert dat een beetje. Voor ons is de gladheid onze grootste zorg. In combinatie met de lichte regen van deze morgen is dat heel gevaarlijk op de weg."