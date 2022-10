Chefkok Anne-Sophie Breysem is eerste jeneverambassadeur, met eigen jenever "Anne-Sophie'ke"

Zaterdag 15 en zondag 16 oktober gaan de Jeneverfeesten opnieuw door in Hasselt, voor het eerst zonder enige beperkingen of coronamaatregelen. Dit jaar stelt het Jenevermuseum ook haar eerste jeneverambassadeur voor: chefkok Anne-Sophie Breysem. Ze kookte jarenlang in restaurant De Kwizien, tegenover het Jenevermuseum, baat sinds 2018 restaurant Ansoler uit en won in 2015 de titel van Lady Chef of the Year.