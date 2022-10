Christelijke vakbond verbolgen over ontslagen bij stad Turnhout: "Via de media moeten vernemen"

Gisteren kondigde het stadsbestuur van Turnhout ingrijpende besparingen aan die vooral gevolgen hebben voor het personeelsbestand. 60 voltijdse banen zullen worden geschrapt, op een totaal van 600 medewerkers.

Het nieuws sloeg bij de ACV- vakbond in als een bom. "Ik heb het nieuws gisterenavond laat vernomen via de media. Ik ben zeer verbouwereerd, vooral omdat we dinsdag een mail van het stadsbestuur kregen dat het geplande overleg van volgende week donderdag niet doorgaat "door een gebrek aan agendapunten". Twee dagen later moeten wij als vakbond via de media vernemen dat de stad tot een dergelijke drastische beslissing overgaat. Dat vind ik getuigen van een gebrek aan respect voor het syndicaal overleg", zegt Luc Maes, gewestelijk secretaris ACV Turnhout.