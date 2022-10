Moeder en twee kinderen uit Etterbeek lopen CO-vergiftiging op nadat ze barbecue hadden gebruikt als verwarming

"Onze vrees is gisteravond spijtig genoeg waarheid geworden", steekt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer van wal. Het korps werd gisteravond opgeroepen voor een CO-vergiftiging in een appartement op het Vier Augustusplein in Etterbeek. "Een barbecue of vuurschaal mag je echt nooit binnen gebruiken", waarschuwt Derieuw. Bij de verbranding komen koolstofmonoxide (CO) en andere gassen vrij en die veroorzaken vergiftigingen." CO is een gas zonder geur, kleur of smaak dus je kan het niet altijd op tijd opmerken. Als meerdere personen gelijktijdig last krijgen van onder meer hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid of duizeligheid kan je best meteen een raam open zetten en het verwarmingstoestel dat mogelijk defect is uitschakelen.