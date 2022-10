Compromis in zicht in onderhandelingen bij TotalEnergies? Al twee vakbonden positief over jongste voorstel

Het jongste voorstel van de directie van TotalEnergies omvat een loonsverhoging van 7 procent en een bonus van 3.000 tot 6.000 euro, zegt Geoffrey Caillon van de vakbond CFDT aan het Franse persagentschap AFP. "Het CFDT-team zal een positief advies geven over de maatregelen die op tafel liggen", zei Caillon kort na half vier vanochtend. "We hopen dat de situatie in Frankrijk tot rust zal komen en dat we zullen ophouden mensen te verdelen."