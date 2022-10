Wetenschappers slagen erin om gekweekte hersencellen het videospelletje Pong te laten spelen

Na amper vijf minuten konden wetenschappers het spelletje aanleren aan gekweekte hersencellen die in een glazen laboratoriumschaaltje lagen. Dat is het onderzoek waar professor Steven Laureys enthousiast van wordt in "Laat". "Het is echt toponderzoek. De gekweekte hersencellen of neuronen komen van menselijke stamcellen en muizenfoetussen die een klompje of minibrein vormen, ongeveer zo groot al het topje van mijn pink. Dat minibrein met ongeveer een miljoen hersencellen reageren op dat Pong-spelletje."