De Warande Turnhout viert 50ste verjaardag met een feest van 50 uur: "Met mijn slaapzak naar het werk vertrokken"

Provinciaal Cultuurhuis de Warande in Turnhout viert dit seizoen zijn 50ste verjaardag. Eén van de hoogtepunten om dat te vieren is een feest dit weekend dat 50 uur zal duren, en waaraan 100 Kempense kunstenaars deelnemen. Medewerkster Mieke Mermans werkt al 20 jaar voor de Warande en vindt het best wel spannend. Het is de eerste keer in haar carrière dat ze haar slaapzak meeneemt naar haar werk, vertelt ze in het middagprogramma van Radio2 in Antwerpen.