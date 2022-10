"De Vlecht" aan het op- en afrittencomplex in Waregem is geopend: "Systeem is een primeur in België"

De verkeerslichten zelf werken ook op een slimme manier volgens het Agentschap Wegen en Verkeer. De detectielussen in het wegdek achterhalen hoeveel verkeer er is. Zo kan het licht tijdens drukke momenten langer op groen blijven staan en minder lang op rood. De verkeerslichten op het knooppunt zijn ook ingewerkt in de signalisatieborden in de portieken boven de rijweg. Dat is dan weer een primeur voor West-Vlaanderen.