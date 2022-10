Diepenbeek wil mening van inwoners horen over parkeervrij Marktplein

Enkele handelaren aan het Marktplein zijn voorlopig niet gewonnen voor het idee om het Marktplein parkeervrij te maken, al reageren de meesten liever anoniem. "Het is net een voordeel dat je in Diepenbeek vlak bij de handelszaken kan parkeren. We willen toch niet naar situaties zoals in Hasselt, waar je amper nog je auto kwijt raakt", klinkt het bij een handelaar. "Van mij mogen ze zelfs de fontein verwijderen en op de vrijgekomen plaats nieuwe parkeerplaatsen aanleggen", zegt een anonieme horeca-uitbater.

Ook kapster Ellen Cornelissen hoopt dat de parkeerplaatsen op het Marktplein niet verdwijnen. "Klanten willen zich natuurlijk graag zo dichtbij mogelijk parkeren. Misschien ga ik wel naar de vergadering midden december."