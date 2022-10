3 mannen die gefolterd werden na mislukte aanslag in Deurne, opgepakt

De drie wilden in de nacht van 9 augustus een brandbom gooien naar een pand van een familie in de Van Lissumstraat in Deurne. Omdat de familie eerder al slachtoffer geworden was van aanslagen, had ze haar voorzorgen genomen en een eigen "bewakingsteam" in dienst genomen.



Dat bewakingsteam betrapte de drie. Twee van hen werden vastgehouden, geslagen en gefolterd. Die beelden circuleerden in het criminele milieu en werden door de Gazet van Antwerpen gepubliceerd.