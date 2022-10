Volgende 2 weekends zware hinder verwacht aan viaduct in Merksem voor voorlopige herstelling brugvoeg

Het verkeer moet tijdens beide weekends over twee versmalde rijstroken. Het Agentschap Wegen en Verkeer en het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwen voor zware verkeershinder. "We raden weggebruikers aan om de Antwerpse ring richting Nederland zoveel mogelijk te vermijden. Omrijden kan via de R2 in de haven. Als het nodig is, zal de Liefkenshoektunnel richting Nederland tolvrij worden gemaakt."