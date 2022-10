Brandweerman die zwaargewond raakte bij gasontploffing Oostende mag ziekenhuis verlaten

Gisteren was er rond de middag een gasontploffing in het centrum van Oostende, aan Restaurant Lizette, waar jongeren en volwassenen met een beperking mee helpen om mensen te bedienen. Drie mensen raakten daarbij zwaargewond: een politieman en een brandweerman die waren opgeroepen voor een gaslek en een vrouw die in het pand werkte.

Eén van hen - de brandweerman - mag het ziekenhuis morgen verlaten. Dat laat de burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open VLD) weten.

De gewonde politieman ligt nog in een kunstmatige coma in een Leuvens ziekenhuis en wacht een lang herstel. Over de toestand van het derde slachtoffer, de vrouw, gaf Tommelein geen verdere informatie.