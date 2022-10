Gemeente Staden onder verscherpt toezicht na mogelijke belangenvermenging van burgemeester Francesco Vanderjeugd

Eind vorig jaar raakte bekend dat Vanderjeugd twee huizen zou gekocht hebben in zijn eigen gemeente Staden, die binnenkort wel eens sterk zouden kunnen stijgen in waarde. Want op die locatie zijn er plannen voor een bijzonder woonproject, vlakbij een nieuw openbaar park. Vanderjeugd zou die huizen goedkoper gekocht hebben, omdat hij als burgemeester voor de andere potentiële kopers weet had van de plannen.

Daarnaast zou Vanderjeugd nog bouwgrond gekocht hebben, om die weer door te verkopen aan projectontwikkelaars, die nadien vlotjes de nodige vergunningen kregen van het gemeentebestuur. Na dat nieuws zijn het parket van West-Vlaanderen en Audit Vlaanderen een onderzoek gestart. Dat rapport is nu klaar. Wat daar precies instaat is vertrouwelijk en wordt eind deze maand in gesloten zitting besproken.