Gentse studentenverenigingen ondertekenen strenger doopdecreet: alcohol verboden bij buitendoop

Een werkgroep van studenten heeft enkele maanden aan het nieuwe doopdecreet gewerkt. Dat deden ze samen met twee experts van de UGent. "We passen het decreet niet aan naar aanleiding van incidenten uit het verleden, maar meer op basis van wat we de dag van vandaag als norm zien", zegt studentendoopcontroleur Julie Vlaminck.



Het nieuwe decreet vermeldt onder meer dat alcohol voortaan verboden is tijdens buitendopen. Concreet betekent die regel dat zowel studenten als verantwoordelijken tijdens doopactiviteiten geen alcohol drinken. "We zien het gebruik van alcohol niet zozeer als een probleem, maar tijdens een doop zitten studenten in een iets moeilijkere situatie en daar moet je rekening mee houden." Bij dopen binnen mogen verantwoordelijken geen alcohol drinken. En sterke drank is voor iedereen verboden.