Halle maakt openbare gebouwen kindvriendelijker

“Kindvriendelijkheid omvat zo veel meer dan alleen maar de zoveelste animatie. Het is integraal, het doorloopt alle beleidsdomeinen”, zegt schepen van Jeugd Louis Van Dionant (CD&V). “We hebben daar als stad een grote vooruitgang in gemaakt. In het noorden, in de Scandinavische landen, wordt daar standaard over nagedacht. Ik denk dat we hier in Halle al een eerste grote stap gezet hebben in de concrete realisatie naar de kindvriendelijkheid van onze stad.”