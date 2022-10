"Het verdwenen Denderleeuw": boek vertelt verhalen en herinneringen: "Mensen die zich beter voelden dan arbeiders werden een 'pardessus' genoemd" 

Het nostalgische boek "Het verdwenen Denderleeuw" is vooral herkenbaar voor inwoners van Denderleeuw en de streek errond. Het boek vertelt over mythische figuren zoals "Skipper en Floerekopken", een "viskot" en een "vellekot". "Ik wil dat mensen herinneringen ophalen door mijn boek. Er is bijvoorbeeld een foto van een kapelletje dat verdwenen is. Dat doet je denken: dát heb ik nog geweten. Of het snoepwinkeltje daar aan die school, weet je dat nog", vertelt Erwin Heylens. Hij bracht zijn jeugd door in Denderleeuw: "Mijn ouders en mijn grootouders hadden een café en een feestzaal in Denderleeuw."