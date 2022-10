VIDEO: Hond zit vast onder staketsel in Blankenberge, maar wordt gered door medewerkers baggerbedrijf

"We waren in paniek, want het water bleef maar stijgen. We dachten al dat we hem kwijt waren, maar toen zagen we aan de andere kant van de haven een boot van DEME Group. We zijn naar hen toe gelopen en zij zijn naar Enzo gevaren. Zij konden hem redden, maar het was allesbehalve simpel, want ze moesten zelf nog op die balken van het staketsel balanceren."