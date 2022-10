Regime in Iran moet inbinden: poster met 50 vrouwen die hoofddoek dragen weggehaald na amper 24 uur

Het was een opvallend gezicht: een enorme poster met 50 foto's op een groot paneel in het midden van de hoofdstad Teheran. De poster werd minder dan 24 uur nadat hij werd opgehangen weer weggehaald. Minstens drie vrouwen hadden aangegeven dat ze vinden dat het niet kan dat ze op de poster hangen. Fatemeh Motamed-Arya, een actrice, was de eerste die protesteerde in een video waarin ze geen hoofddoek droeg. "Ik word niet als vrouw beschouwd in een land waar jonge kinderen, kleine meisjes en vrijheidslievende jongeren in de velden worden gedood", zegt ze.