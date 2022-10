Muzikant en producer Jean Blaute (70) over de vijf belangrijkste momenten uit zijn eigen memoires

Jean Blaute groeide op in Zottegem, begin jaren vijftig, in de muziekwinkel van zijn ouders. Dat maakt dat hij al van jongsaf aan veel met muziek in aanraking kwam. Het is geen vreemde wending dat hij zelf in de muziek is terechtgekomen. Jean volgde jarenlang notenleer bij zijn lerares Mimi en hij stond op erg jonge leeftijd al eens op een podium.

Dat had ook veel met zijn vader te maken, die naast de uitbater van een muziekwinkel ook een begenadigd accordeonist was. In muziekkringen stond Léonard Blaute erg hoog aangeschreven, als accordeonhersteller en -stemmer. Zo kwam bijvoorbeeld de jonge Rocco Granata vaak over de vloer in Zottegem, om zijn instrumenten te laten verzorgen.