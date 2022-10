Julien Vrebos (75) is overleden: filmregisseur en Brusselse "ket" met weelderige snor

In 2007 draaide hij de docu-soap, later tot film verwerkt, "De 8", over evenveel leerlingen van een technische school in Aarschot die een rijhuis in Herent renoveren om er een buurtcentrum in onder te brengen. In 2010 realiseerde hij "Kukelu", zijn kijk op Wallonië, en "Onder de sterren", over Brusselse thuislozen, zoals hij die groep noemt die hij in zijn hart draagt.

Voor "Onder de sterren" organiseerde hij een heus restaurant waar welgestelde Brusselaars en thuislozen kwamen eten, en werken in de keuken. Ook uit die reeks bleek het handelsmerk van Vrebos: een kritische blik maar een positieve attitude, echte communicatie, mensen in hun waardigheid laten, en vooral alle kansen op authentieke volkse humor uitspelen. In zekere zin is hij de beeldmedia-tegenhanger van Toots Thielemans en Lange JoJo.