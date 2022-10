Kaasmeester Bartholomeus in Tienen wordt webwinkel door hoge energiekosten: "Mijn kaas alleen nog online verkopen"

Het is vooral het contact met zijn klanten dat Bart het meest zal missen. "Het is aan de ene kant een opluchting dat ik nu stop, maar ik vind het ook enorm jammer. Mensen die al jarenlang klant zijn, ga ik nu enkel nog via de telefoon kunnen horen. Mijn passie voor de kaas zelf ga ik natuurlijk niet moeten opgeven, want ik blijf online doorgaan." Morgen, zaterdag 15 oktober, houdt "Bart kaas" zijn winkel in de Leuvensestraat voor de laatste keer open.