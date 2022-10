Kleuter (4) die uit water werd gehaald in De Nekker in Mechelen is overleden

DHet jongetje uit Bonheiden dat op 4 oktober in het water belandde tijdens een schooluitstap van het buitengewoon onderwijs, in recreatiedomein De Nekker in Mechelen, is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. De jongen verdween uit het zicht van de begeleiders en na een zoekactie werd hij aangetroffen in een waterplas. Hij werd in kritieke toestand naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen gebracht, waar hij nu, anderhalve week later is overleden.