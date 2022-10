Voormalig Zwartezusterklooster in centrum Dendermonde omgebouwd tot 82 assistentiewoningen: "Authentieke elementen in een nieuw geheel"

De stad Dendermonde is blij met de herbestemming. "Het klooster was te groot geworden voor de zusters - of de "Augustinessen", zoals we hier zeggen. Maar als stad is het niet altijd makkelijk om voor zo'n gebouw een nieuwe invulling te vinden. Daar zijn vaak de middelen niet voor", stelt burgemeester Piet Buyse (CD&V). "We zijn dus heel tevreden dat er investeerders waren die dit mooie gebouw tot zijn recht laten komen."