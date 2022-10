Vluchtelingen uit Oekraïne, Wit-Rusland en Moldavië kraken twee leegstaande gebouwen in Machelen

Ook een procedure opstarten om de panden onbewoonbaar te verklaren, is volgens de burgemeester geen optie. "Het zijn geen echte woningen. Het gebouw in de Kerklaan is een oude loods en het hotel in Diegem is bedoeld voor langverblijvers zoals expats, maar het gebouw is nooit afgewerkt. Op langere termijn is de situatie voor ons weliswaar niet houdbaar, maar ik vermoed voor de eigenaars ook niet", aldus de burgemeester.

De Moldaviërs die zich in de loods in de Kerklaan hebben gevestigd, zouden dezelfde mensen zijn als in Vilvoorde begin dit jaar. Vlak na de Russische inval in Oekraïne had een groep vluchtelingen daar zijn toevlucht gezocht in leegstaande gebouwen op de voormalige Renault-site. Vlak voor de politie hen op deurwaardersbevel uit de panden zouden zetten, verdween de groep vluchtelingen met de noorderzon. Nu duiken ze dus opnieuw op in Machelen. “Beide groepen hebben gezegd dat ze bij mekaar willen blijven, want het is bijna allemaal familie. Ze vragen zelf geen opvang en hebben beloofd dat ze daar niet gaan blijven en iets anders gaan zoeken. Maar waar dat mag zijn, is onduidelijk", besluit De Groef.