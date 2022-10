Limburg bouwt minste appartementen van Vlaanderen, aanvragen blijven dalen

Toch is er in Limburg een stevige daling in de aanvraag voor bouwvergunningen van nieuwe flats. "Dat is door de coronacrisis. De belangstelling voor een huis met tuin na de periodes van lockdown is toegenomen, daar is nu veel meer vraag naar", besluit Slaets. "Dat kan niet de enige reden zijn van de daling, maar omdat we met Genk en Hasselt niet de grootste steden hebben in de provincie, denk ik dat we ook gewoon wat minder snel dan andere provincies op zoek zijn naar appartementen." Bovendien zijn er in Genk en Hasselt recent grote projecten geweest, zoals Quartier Bleu, waarbij er veel appartementen bijkwamen. "En wanneer in die twee steden iets gebeurt, zie je dat snel in de percentages van de provincie. Doordat er pas veel is gebeurd, lijkt de daling nu sterker."