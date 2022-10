Ultraloper Merijn uit Wilsele loopt wereldkampioenschap "backyard" in Kasterlee: "Vorige wedstrijd duurde 90 uur aan een stuk"

"Een ronde op zich is niet zo lang", zegt Merijn, "maar een wedstrijd kan in totaal behoorlijk lang doorgaan. In mei brak ik het wereldrecord: toen heb ik 90 uur na elkaar gelopen. Dat was goed voor 603 kilometer in totaal. Om me voor te bereiden op deze wedstrijd zal ik vooraf vooral veel slapen, al moet je natuurlijk ook erg fit zijn om te kunnen winnen", besluit de atleet.