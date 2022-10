150 namaakjuwelen en -horloges in beslag genomen in nieuwe winkel in Antwerpen

OP 8 oktober opende een nieuwe juwelierszaak aan de Appelmansstraat in Antwerpen. Dat is midden in de Diamantwijk. Het team Goudi van de Antwerpse lokale politie, dat gespecialiseerd is in het opsporen van valse en gestolen juwelen en edelstenen, ging een kijkje nemen.



In het uitstalraam zag het team enkele gouden juwelen van verschillende luxemerken, waarbij aangegeven stond dat het om 21 karaat goud ging. De inspecteurs weten dat zulke luxemerken hun juwelen via een eigen netwerk verdelen en dat ze doorgaans in 18 karaat goud zijn gemaakt. Daarom besliste de politie dinsdag om de zaak te controleren.