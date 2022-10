Nauwelijks nog nieuwe gevallen van apenpokken

Op 10 oktober waren er 779 bevestigde gevallen van het apenpokkenvirus geregistreerd in België. Een week eerder waren het er 775 en eind september 770. Iets meer dan de helft van de gevallen werd gemeld in Vlaanderen (404 gevallen), ruim een derde in Brussel (282) en 12 procent in Wallonië (93).

Bij de gevallen waarvoor het geslacht gekend is, zijn er 768 mannen, 5 vrouwen en 3 personen die zich anders identificeren. De leeftijd voor de grote meerderheid situeert zich tussen 16 en 71 jaar oud. Er is nog steeds maar één geval gemeld bij een kind onder de drie jaar.

Er werden 39 mensen patiënten opgenomen in het ziekenhuis: 28 om te worden behandeld (van wie vier personen met een onderliggende immuunstoornis), 3 omdat thuisisolatie niet mogelijk was, en 8 waarvoor de reden niet gekend is. Er is tot nu één sterfgeval gerapporteerd bij een persoon met onderliggende gezondheidsproblemen, aldus Sciensano.

Sinds er gestart werd met vaccinatie en tot 11 oktober, werden 2.866 dosissen van het vaccin preventief toegediend en 317 dosissen na blootstelling aan het virus, zo staat in het rapport.

Sciensano herhaalt dat op basis van de huidige gegevens het virus voornamelijk blijkt te worden overgedragen via seksueel contact. Waar in het begin infectie voornamelijk via seksueel contact op grote events werd gemeld, gebeurt dat nu meer via seksueel contact in de privésfeer. Het risico voor de algemene bevolking wordt als gering ingeschat, aldus het gezondheidsinstituut.