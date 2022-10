Nieuwe kraanwaterroute met streetart in Peer zet het belang van kraantjeswater in de kijker: "Water is noodzakelijk voor ons bestaan"

De nieuwe kraanwaterroute in Peer begint aan de Drinkuit op de Markt en loopt verder via het Kattenstraatje, de Bokterstraat en de fietstunnel, tot aan de waterbron in de stad. In die straten kan je bijvoorbeeld muurschilderingen en beschilderde stroomcabines bewonderen. Alle kunstwerken hebben te maken met kraantjeswater. De bedoeling van de route is dan ook om het belang van kraantjeswater te benadrukken.