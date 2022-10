Embryonale gekkohand en vrouwelijk borstweefsel: dit zijn de meest indrukwekkende foto's gemaakt met microscoop

In de "Nikon Kleine Wereld Competitie" bekroont cameraproducent Nikon elk jaar de meest indrukwekkende beelden gemaakt door een microscoop. Iedereen met interesse voor microfotografie kan deelnemen aan de wedstrijd, de winnaars zijn zowel amateurs als professionelen.

"De Nikon Kleine Wereld Gallerij geeft je een kijkje in een wereld die de meesten nog nooit hebben gezien", zo klinkt het bij Nikon. "Het is een venster op een universum dat alleen kan worden gezien door de lens van een microscoop."

De top 3

Embryonale hand van een gekko

Grigorii Timin & Dr. Michel Milinkovitch - Embryonic hand of a Madagascar giant day gecko

De gouden medaille gaat dit jaar naar een wetenschapsduo aan de Universiteit van Genève. Grigorii Timin maakte onder begeleiding van Dr. Michel Milinkovitch een foto van een embryonale hand van een reuzengekko uit Madagascar. De hand van de ongeboren gekko was - naar microscopische standaarden - zo groot (maar liefst 3 mm), dat het duo 300 aparte beelden moest maken en die vervolgen samenvoegen. Het beeld bestaat in totaal uit zo'n 200 GB aan data.

De handen van dit soort gekko's zijn wetenschappelijk bijzonder interessant omdat de diertjes zich met hun handen zelfs aan de meest gladde en oppervlakken kunnen vastklampen.

Borstweefsel van een vrouw met melkproducerende cellen

Caleb Dawson - Breast tissue showing contractile myoepithelial cells wrapped around milk-producing alveoli

De tweede plaats gaat naar de Australiër Caleb Dawson. Hij fotografeerde vrouwelijk borstweefsel. Je ziet de cellen die kunnen samentrekken rond de alveoli, ofwel de melkklieren die borstmelk produceren.

Bloedvatennetwerk in de darm van een volwassen muis

Satu Paavonsalo & Dr. Sinem Karaman - Blood vessel networks in the intestine of an adult mouse

Deze foto van de bloedvaten in de darmen van een muis kaapt de bronzen medaille weg. De makers zijn Satu Paavonsalo en dr. Sinem Karaman van de Universiteit van Helsinki, in Finland.

Vielen ook in de prijzen...

Nikon maakt niet alleen de top 20 bekend, maar geeft ook een reeks foto's een eervolle vermelding of een onderscheiding. We tonen je een greep uit een galerij vol indrukwekkende plaatjes.

Vlieg gevangen door een zandloopkever

Murat Öztürk - A fly under the chin of a tiger beetle

Zeester van twee maanden oud

Dr. Laurent Formery - Two-month old juvenile sea star

De larve van een anemoon

Wim van Egmond - Larva of an anemone, found in marine plankton

Kop van een mier

Dr. Eugenijus Kavaliauskas - Ant (Camponotus)

Eieren van een mot

Ye Fei Zhang - Moth eggs

Grote trilspin