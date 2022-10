Nog altijd te veel: 18.000 ton zwerfvuil geruimd in Vlaanderen

Elke twee jaar telt openbare afvalstoffenmaatschappij Ovam hoeveel afval er geruimd wordt door steden en gemeenten, afvalintercommunales, provincies en verschillende Vlaamse agentschappen, zoals het Agentschap Wegen en Verkeer. En die cijfers lijken in eerste instantie de goede richting uit te gaan. In 2021 werd er 18.171 ton zwerfvuil (meer dan 18 miljoen kilo) en 28.600 ton sluikstort (ruim 28 miljoen kilo) zwerfvuil geruimd. Zwerfvuil is afval dat mensen - al dan niet doelbewust - op straat gooien of laten vallen. Sluikstorf is afval dat heel bewust wordt achtergelaten, om reguliere afvalophalingen te vermijden. Dat is een daling van 20 procent voor het zwerfvuil en 3 procent voor opgeruimd sluikstort, vergeleken met de vorige telling in 2019.