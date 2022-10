Jonge kopers houden vastgoedmarkt recht, die ondanks hogere rentevoeten en energiecrisis goed standhoudt

In maart, bij de start van de oorlog in Oekraïne, was er een kleine aarzeling en daalde het aantal transacties met 3,5 procent tegenover maart 2021. In juli ging het zelfs om een daling van 7,4 procent in vergelijking met juli 2021. Maar in augustus (+ 2,4 procent) en september (+0,4 procent) zat de vastgoedactiviteit weer in de lift. "Het aantal transacties ligt de voorbije maanden dus weer hoger dan vorig jaar toen er nog geen sprake was van een energiecrisis en de oorlog in Oekraïne", benadrukt van Opstal.