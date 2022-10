"Nothing compares" in première op Film Fest Gent: documentaire over Sinéad O'Connor, "de zangeres die haar carrière letterlijk verscheurde"

De hele zangcarrière van Sinéad O'Connor staat eigenlijk in het teken van de rotjeugd die haar voor de rest van haar leven zou tekenen. "Haar hele leven lang schreeuwt ze, weent ze en zingt ze over haar moeder", vertelt Lieven Van Gils. Haar moeder was het grote probleem. Toen ze jong was, werd O'Connor voortdurend geslagen. Ze deelt ook een anekdote waarin ze vertelt hoe ze ooit buiten moest slapen en haar moeder de deur op slot deed. Een traumatiserende gebeurtenis waar ze later over zingt in het liedje Troy.