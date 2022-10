Rusland adviseert inwoners Cherson te vertrekken "als ze willen", Oekraïne heeft afgelopen maand naar eigen zeggen 600 dorpen heroverd

Volgens Oekraïne hebben hun troepen de afgelopen maand meer dan 600 dorpen heroverd op de Russen, waaronder 75 in de regio rond Cherson. 502 dorpen zijn heroverd in de regio Charkov na een succesvol tegenoffensief van de Oekraïense troepen. 43 dorpen zijn heroverd in de regio Donetsk en zeven in de regio Loegansk.