Leuven wil heel wat straten en pleinen ontharden: "Stad beschermen tegen droogte en overstromingen"

Met "Hier dringt het door!" organiseerde het stadsbestuur een bevraging bij de inwoners. Wie dat wou, kon zelf aangeven op welke plekken in de stad er onnodige verharding zou kunnen worden weggenomen. "We kregen meer dan 140 voorstellen die we nu allemaal gaan bekijken. Op korte termijn gaan we daarvan al acht voorstellen realiseren. Maar we willen sowieso een tandje bijsteken wat die ontharding betreft."

Concreet worden in eerste instantie de kasseien op een parking in de Schoolbergenstraat in deelgemeente Kessel-Lo weggehaald. Ook in de Laurent-Benoit Dewezlaan in Kessel-Lo wordt een deel van het centrale plein onthard en komen er parkeerstroken met een waterdoorlatende ondergrond. In de Jozef Pierrestraat in Kessel-Lo komen er schaduwrijke bomen en extra fietsenstallingen. Ook de Spaane Kroonwijk in Leuven wordt aangepakt. Daarvoor wordt nu, in samenwerking met de buurt en het Europese LIFE-PACT project, een plan opgesteld.