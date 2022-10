Gaslek in Oostende zeker geen unicum: "Sommige brandweerzones zien verdubbeling aantal gaslekken bij werkzaamheden"

Volgens voormalig brandweerman en zelfstandig preventiespecialist Tim Renders komen gaslekken door graafwerken steeds vaker voor. Vaak zijn dat kleine lekken en kunnen ze snel gedicht worden, maar in sommige gevallen is dat ook niet het geval. "Een gasontploffing komt gelukkig minder vaak voor. Alles hangt af van de hoeveelheid gas die vrij komt", legt Renders uit. "Een lek (van aardgas) bereikt een explosiegrens wanneer de concentratie van gas in lucht tussen de 5 tot 15 procent schommelt. Afhankelijk van hoe groot het lek is, stijgt of daalt de kans op een ontploffing."

Kan je niet redeneren dat een gaslek in open lucht minder kans heeft op ontploffen? "Neen", zegt Renders. "Het merendeel van brandbare gassen is zwaarder dan lucht. Bij aardgas ligt dat echter anders. Dat gas is lichter dan lucht, waardoor het zijn weg zoekt en kan verplaatsen naar andere plaatsen." Dat kan vervolgens leiden tot ontploffingen.