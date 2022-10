Hoe veilig zijn oplaadbare batterijen en wat kun je doen om brand te voorkomen?

"Begin met je gezond boerenverstand te gebruiken", zegt Renders. "Wat wij in België heel slecht doen is de gebruiksaanwijzing van een apparaat lezen. Daarin staan al heel wat tips. Hoelang je mag opladen bijvoorbeeld, of op welke kamertemperatuur."

"Probeer ook altijd overdag en onder een rookmelder te laden, best onder toezicht. Controleer ook de kabels. Als je je smartphone oplaadt, is het ook beter om die op een stenen vloer te leggen in de plaats van op de zetel of in bed. De ondergrond zal een groot verschil maken in de gevolgen. Laat een thuisbatterij ook buiten en niet binnen installeren."

"De conclusie is nu niet dat alle batterijen gaan ontploffen en dat we in gevaar zijn, maar als je je gezond verstand gebruikt, is het risico op doden en gewonden veel kleiner."