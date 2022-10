Opstand in gevangenis Vorst: 50-tal gedetineerden weigeren terug te keren naar hun cel

"Het gevangenispersoneel heeft eerst geprobeerd om met hen te onderhandelen zodat ze van de wandeling toch zouden terugkeren naar de vleugel. Daar hebben de gedetineerden vernielingen aangebracht waardoor de hulp van de politie moest worden ingeroepen", legt de woordvoerder van het Gevangeniswezen, Kathleen Van De Vijver, uit. Na een aantal onrustige uren, werden de gevangenen uiteindelijk allemaal weer opgesloten in hun cel. "We gaan vandaag evalueren hoe groot de materiële schade exact is. Er is geen fysieke agressie gebruikt tegenover het personeel of de politie."