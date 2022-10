Vluchtelingenwerk vond vannacht in extremis opvang voor 40 van de 125 asielzoekers zonder plek: "Maar nu is het aan de overheid"

Straks komt de kern van de federale regering samen om het winterplan voor de opvang te bespreken. "Het is nodig dat de taboes doorbroken worden", zegt Claus. "Er zijn namelijk verschillende noodmaatregelen die instant effect kunnen hebben. Zo kan je Defensie, de Civiele Bescherming of de brandweer inzetten om alle plaatsen die er zijn, bijvoorbeeld in Berlaar en Sint-Laureins, te kunnen benutten. Wij vragen dat al van deze zomer. Die opvordering moet vandaag gebeuren."