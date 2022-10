Oude drukkerij langs E17 in Lokeren wordt fabriek voor zelfrijdende heftrucks, met 50 nieuwe jobs

"Een opsteker voor de stad Lokeren", reageert schepen Stefan Walgraeve (Open VLD) op de komst van Stow Robotics. Het bedrijf maakt zelfrijdende heftrucks en zal begin 2023 zijn intrek nemen in de gebouwen langs de E17 waar vroeger de drukkerij was van DPG Media. "Het gebouw is al een lange tijd een uithangbord voor het Lokerse industrieterrein. We zijn dus heel blij dat het niet lang heeft leeggestaan en dat er een interessante nieuwe invulling komt."