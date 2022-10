1 op de 3 ouderen in woonzorgcentra krijgt een antipsychoticum: "Nuttig voor sommige mensen, maar wordt ook te vaak fout gebruikt"

Waar komen deze cijfers vandaan?

Op vraag van onze redactie ging het Intermutualistisch Agentschap (IMA) kijken in hun databank Farmanet, waar alle terugbetaalde medicatie uit openbare apotheken wordt geregistreerd. Antipsychotica zoals Haldol, Risperdal en Quetiapine, maar ook andere, vallen daaronder. Daarna ging het IMA na welke van deze gebruikers datzelfde jaar minstens één tussenkomst van het ziekenfonds hadden voor verzorging in een woonzorgcentrum. Deze gebruikers belandden in de statistieken hierboven, die ook voor een deel publiek te raadplegen zijn.



In totaal gaat het om meer dan 46.000 75-plussers die in 2020 een antipsychoticum kregen. Daarbij is het wel mogelijk dat een aantal gebruikers wordt meegeteld die het antipsychoticum kregen voor (of na) hun verblijf in een woonzorgcentrum in datzelfde jaar. Anderzijds ligt het werkelijk aantal gebruikers vermoedelijk nog hoger, omdat een deel van de bewoners nog niet werd geregistreerd nadat ouderenzorg een regionale bevoegdheid is geworden bij de zesde staatshervorming. De cijfers blijven bovendien jaar op jaar stabiel: ook in 2018 (31 procent) en 2019 (31 procent) kreeg 1 op de 3 bewoners minstens één antipsychoticum.

De cijfers over de periode waarin de medicatie werd gebruikt, houden rekening met het aantal “gebruiksdagen”. Ouderen waarbij de gebruiksperiode langer is dan 182 dagen, werden meegeteld in de groep met een gebruik van langer dan zes maanden. Het is echter mogelijk dat het gaat om bijvoorbeeld twee aparte periodes waarin ze het medicijn kregen, voor in totaal langer dan 182 dagen.