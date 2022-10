BEKIJK - Nieuwe beelden tonen krasse Nancy Pelosi op 6/1/2021: "Als Trump naar Capitool komt, mep ik hem eruit, ik zal naar cel gaan en ik zal blij zijn"

"Er moet een manier zijn waarop we het gevoel kunnen behouden dat mensen hebben dat er enige veiligheid is of enig vertrouwen dat de overheid kan functioneren en dat je de president van de Verenigde Staten kunt kiezen", zegt ze aan haar collega's. Wanneer ze meteen daarna hoort dat er gasmaskers (tegen traangas) opgezet moeten worden in het Capitool en dat ze zich voorbereiden op een inval, vraagt ze wel met een trillende stem aan haar collega's: "Geloven jullie dit?"