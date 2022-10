Populair Japans restaurant Kumiko failliet

Kumiko opende in 2017 zijn deuren in de Dansaertwijk. Het restaurant is geïnspireerd op de Japanse izakaya, gemoedelijke restaurants uit Tokio die ook als bar dienstdoen. Klanten konden er kiezen uit een variëteit van Aziatische tapas, ramen en hamburgers, of op het grote terras genieten van een van de vele cocktails of bieren op de menukaart.