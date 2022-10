Rapport klaar over grondaankoop door burgemeester van Sint-Truiden Jelle Engelbosch (N-VA): "Ziet er niet goed uit voor meerderheid"

De resultaten van het onderzoek zijn verdeeld onder de gemeenteraadsleden en het schepencollege, maar de precieze informatie mogen de raadsleden niet bekendmaken. Carl Nijssens van CD&V uit wel al hoe gechoqueerd hij is. "Ik kan niet veel zeggen, maar er is sprake van schijn van belangenvermenging en een meerwaarde creëren op grond. Dit kan niet door de beugel", zegt hij geschrokken. "Het gaat grote politieke gevolgen hebben voor de meerderheid en ik vind ook dat we hier verder mee moeten gaan. Ofwel in een tuchtcommissie ofwel met een klacht van burgerlijke partijstelling bij het parket. Dit is absoluut niet goed voor het imago van de stad."