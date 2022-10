Ondanks ontslagen bij kunstencentrum Z33 en financiële problemen bij Muziekodroom in Hasselt: "Ook positieve signalen voor cultuur in Limburg"

En ook de grote spelers moeten niet wanhopen volgens Guldolf. "Z33 heeft op dit moment een prachtige voorstelling lopen die veel internationale aandacht zal krijgen. De cultuurcentra laten de afgelopen jaren ook hele mooie dingen zien. Limburg is op dat gebied een voorloper in Vlaanderen. En steeds meer Limburgse artiesten of kunstenaars blijven in Limburg, vinden hun weg terug naar Limburg of maken zaken die ze specifiek in Limburg willen tonen."