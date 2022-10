Marc Dumon uit Mol-Rauw opent museum rond politie, rijkswacht en leger: "Een mancave die is uitgegroeid tot museum"

Marc Dumon opent vanavond zijn eigen Politie-, Rijkswacht- en Militariamuseum in Mol-Rauw. "Ik heb heel wat collectiestukken van de rijkswacht, de politie en het leger", vertelt Marc in Start Je Dag op Radio2 in Antwerpen. "Uniformen, schaalmodellen, autootjes en nog veel meer. Het is heel uitgebreid." Zijn museum bestaat uit verschillende kamers. "Er is een kamer met alles van militaria, van blauwhelmen tot paracommando's en ook een wachtlokaal met een gevangene, uit de jaren '50 en '60."