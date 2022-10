Acteur Robbie Coltrane (72), "Hagrid" in Harry Potter, is overleden

Coltrane speelde ook mee in enkele Bondfilms. Hij kroop in de rol van een Russische maffiabaas in "Golden eye" en een casino-eigenaar met een duister verleden in Bakoe in "The world is not enough". Met zijn rol in de Harry Potter-films bereikte hij ook een veel jonger publiek. Dat begon in 2001, toen hij de rol van Rubeus Hagrid mocht spelen in de eerste van de Potter-films op basis van de beroemde boekenreeks van J.K.Rowling, "Harry Potter en de steen der wijzen."

In zijn privéleven liep het niet altijd van een leien dakje. Coltrane gaf toe dat hij in de jaren 80 een drankprobleem had. Hij trouwde in 1999 maar scheidde vier jaar later. Het koppel had twee kinderen.

Coltrane wordt nu al gemist door zijn (ex)-collega's. "Wat een briljant man was hij. Een volmaakte acteur en een buitengewoon grappige komiek", schreef Eric Idle die aan zijn zijde speelde in "Nuns on the run".